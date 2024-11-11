Синоптик перечислил регионы ускоренного глобального потепления

Процессы глобального потепления климата в России проходят быстрее, чем в других, более южных странах. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он обратил внимание, что глобальное потепление имеет свои пространственные и временные особенности.

«В России идет процесс потепления гораздо быстрее, чем в среднем по глобусу», — сказал научный руководитель Гидрометцентра.

Вильфанд обратил внимание, что в тропических регионах потепление происходит не так активно. По его словам, в умеренных широтах средняя годовая температура увеличивается в 2,5 раза быстрее. В северных широтах этот процесс еще более ускорен — в 3,5 раза.

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