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Синоптик перечислил регионы ускоренного глобального потепления

Вильфанд: в России процесс потепления идет быстрее, чем в среднем в мире

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Depositphotos

Процессы глобального потепления климата в России проходят быстрее, чем в других, более южных странах. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он обратил внимание, что глобальное потепление имеет свои пространственные и временные особенности.

«В России идет процесс потепления гораздо быстрее, чем в среднем по глобусу», — сказал научный руководитель Гидрометцентра.

Вильфанд обратил внимание, что в тропических регионах потепление происходит не так активно. По его словам, в умеренных широтах средняя годовая температура увеличивается в 2,5 раза быстрее. В северных широтах этот процесс еще более ускорен — в 3,5 раза.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что зима в центральной России ожидается относительно мягкой и снежной. По его словам, «зимы на горизонте не видно»: не только ноябрь сохранит тепло, но и грядущий декабрь.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москву придет зима.

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