Москвичам на выходные спрогнозировали аномальное тепло и дожди

Синоптик Позднякова: в выходные в Москве будет аномально тепло и дождливо

В предстоящие выходные в Москве будет аномально теплая погода – температура воздуха на семь градусов превысит норму. Будет облачно, пройдут осадки, преимущественно – дожди, рассказала RT ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Ожидается, что выпадет 1–2 мм осадков. Ночью температура воздуха составит +1…+3 градуса, днем +2…+4 градуса – это на 6–7 градусов выше климатической нормы. Снег продолжит таять, местами снежный покров полностью сойдет.

В воскресенье будет облачно, с прояснениями. Ночью ожидается -2 градуса в столице и -5 градусов по области.

«Время от времени будет приниматься небольшой снежок, который сохранится и в дневные часы. Температура воздуха [днём составит] около 0 °С и по Москве, и по области», — рассказала Позднякова.

В воскресенье будет «плотный» западный и северо-западный ветер, его скорость достигнет 5–10 м/с, поэтому погода будет ощущаться холоднее, добавила синоптик.

Следующая неделя в столичном регионе начнется с небольшого снега и легкого мороза. В ночь на 13 января прогнозируется -2...-7 градусов, но в целом температура воздуха по-прежнему будет превышать климатическую норму, заключила метеоролог.

Напомним, на этой неделе, по данным Гидрометцентра, в десяти городах России был побит суточный рекорд максимальной температуры – в Рязани, Орле, Липецке, Курске, Белгороде, Воронеже, Нижнем Новгороде, Йошкар-Оле, Чебоксарах и Черкесске. Сообщалось, что аномально теплая погода сохранится на территориях Поволжья, Урала и Сибири как минимум до старого Нового года.

Ранее синоптик перечислил регионы с ускоренным глобальном потеплением.