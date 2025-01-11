Российские средства ПВО отражают атаку дронов в Бердянске и Приморске

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Бердянску и Приморску. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, жители указанных городов могут слышать звуки взрывов, характерные для работы ПВО. По словам эксперта, главное отличие работы российских средств ПВО от украинских заключается в том, что военные армии РФ сбивают вражеские беспилотники за пределами населенных пунктов, а не в них самих, как это делают Вооруженные силы Украины.

«Нацисты же практически всегда размещают системы ПВО в пределах населенных пунктов, в районах плотной жилой застройки, прикрываясь мирным населением», — написал он.

Утром 10 января украинские военные атаковали жилой дом в Светлодарске, в результате чего пострадали четыре человека. Под удар также попал торговый центр «Молоко» в Донецке, ранения получили минимум двое. Без света остались 1750 жителей Киевского района города. Что известно об утренней атаке ВСУ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ВСУ атаковали порт Бердянска управляемой ракетой.