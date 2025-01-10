Над Черным морем и двумя регионами РФ сбили семь украинских беспилотников

Минобороны: семь БПЛА сбили над Черным морем, Белгородской и Курской областями

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером 10 января уничтожили семь украинских беспилотников над Черным морем, над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, БПЛА уничтожили в период с 20:00 до 22:00. Четыре дрона сбили над акваторией Черного моря, два — над Белгородской областью, один — над Курской областью.

8 января Саратовская область подверглась массированной атаке украинских дронов. Всего в небе над регионом сбили 11 беспилотников.

При этом обломки одного из летательных аппаратов упали на территории промышленного предприятия в Энгельсе, после чего на объекте начался пожар. Специалистам пока не удалось полностью ликвидировать возгорание. Более того, во время тушения огня пострадали несколько сотрудников экстренных служб.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.