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Около 20 человек задержаны за мародерство во время лесных пожаров в Лос-Анджелесе

CNN: около 20 человек арестованы за мародерство во время лесных пожаров в США
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David Swanson/Reuters

Не менее 20 человек арестованы за мародерство во время лесных пожаров в округе Лос-Анджелес в США. Об этом сообщает телеканал CNN.

Окружной инспектор Лос-Анджелеса Кэтрин Баргер назвала мародеров «оппортунистами».

«Я не буду стоять в стороне и позволять, чтобы и без того травмирующий опыт еще больше усугублялся», — сказала она на пресс-конференции.

7 января в западной части округа Лос-Анджелес, расположенного в штате Калифорния, начался усиливаемый ветром лесной пожар. Впоследствии огонь охватил три района — Пасифик-Палисейдс, Итон и Херст.

Власти объявили обязательную эвакуацию населения в зоне ЧП, в результате чего свои дома покинули около 70 тыс. человек.

Наиболее пострадавшей от пожаров территорией стало побережье между городами Санта-Моника и Малибу. Здесь находится большое количество жилых домов, включая элитную недвижимость.

По данным телеканала NBC News, в том числе в зоне эвакуации оказалась резиденция вице-президента США Камалы Харрис.

Ранее американский банк JPMorgan Chase оценил ущерб, нанесенный штату Калифорния в результате лесных пожаров.

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