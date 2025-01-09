JPMorgan: ущерб от пожаров в Калифорнии оценивается в $50 млрд

Ущерб от пожаров в Калифорнии оценивается почти в $50 млрд. Об этом сообщил американский банк JPMorgan Chase, передает РИА Новости.

По прогнозам банка, страховые убытки в результате пожаров в американском штате могут превысить $20 млрд.

В Лос-Анджелесе введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа.

7 января в западной части Лос-Анджелеса начался усиливаемый ветром лесной пожар. Местные власти объявили обязательную эвакуацию жителей района Пасифик-Палисейдс. Площадь возгорания составляет более 13,44 кв. км.

Сын избранного американского президента Дональд Трамп — младший упрекнул власти округа Лос-Анджелес, где произошли мощные лесные пожары, в передаче украинскому руководству оборудования для тушения огня.

Ранее несколько голливудских звезд потеряли дома при пожаре в Калифорнии.