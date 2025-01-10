Из-за обстрела Светлодарска погибла женщина

В Светлодарске в Донецкой народной республике из-за обстрела со стороны Украины погибла женщина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«В Светлодарске из-за обстрела многоэтажки женщина погибла», — сказали в оперативных службах.
Там уточнили, что обстрел велся из крупнокалиберной артиллерии.
Глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале сообщил, что еще четыре человека получили ранения.
9 января сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Теткино в Курской области. Как рассказал врио губернатора Александр Хинштейн, один из местных жителей получил ранение. Мужчину доставили в Курскую областную клиническую больницу.
За день до этого украинские войска обстреляли автозаправку в Херсонской области, ранения получили четыре человека, в том числе три женщины, одна из которых беременная.
Ранее ВОЗ осудила атаку ВСУ больницы в Алешках в Херсонской области.