Из-за обстрела Светлодарска погибла женщина

Женщина погибла, еще четыре человека ранены при обстреле ВСУ Светлодарска

В Светлодарске в Донецкой народной республике из-за обстрела со стороны Украины погибла женщина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«В Светлодарске из-за обстрела многоэтажки женщина погибла», — сказали в оперативных службах.

Там уточнили, что обстрел велся из крупнокалиберной артиллерии.

Глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале сообщил, что еще четыре человека получили ранения.

9 января сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Теткино в Курской области. Как рассказал врио губернатора Александр Хинштейн, один из местных жителей получил ранение. Мужчину доставили в Курскую областную клиническую больницу.

За день до этого украинские войска обстреляли автозаправку в Херсонской области, ранения получили четыре человека, в том числе три женщины, одна из которых беременная.

Ранее ВОЗ осудила атаку ВСУ больницы в Алешках в Херсонской области.