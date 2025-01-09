ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области

Поселок Теткино в Курской области попал под минометный обстрел ВСУ, сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«В результате минометного обстрела поселка Теткино Глушковского района мирный житель 1963 года рождения получил осколочные ранения», — поделился Хинштейн.

Он добавил, что мужчину доставили в Курскую областную клиническую больницу.

До этого политтехнолог Михаил Павлив заявил, что украинские войска могли предпринять попытку контрнаступления в Курской области, чтобы продемонстрировать свои возможности в преддверии визита в Киев будущего специального посланника Вашингтона Кита Келлога.

По его словам, 2 января в столице Украины состоялось секретное совещание с участием представителей военно-политического руководства страны. Заседание прошло в новом формате, так как не являлось встречей Совета национальной безопасности Украины или «ставкой верховного главнокомандующего».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о вторжении ВСУ в Курскую область.