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ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области

Хинштейн: курский поселок Теткино попал под минометный обстрел ВСУ
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Reuters

Поселок Теткино в Курской области попал под минометный обстрел ВСУ, сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«В результате минометного обстрела поселка Теткино Глушковского района мирный житель 1963 года рождения получил осколочные ранения», — поделился Хинштейн.

Он добавил, что мужчину доставили в Курскую областную клиническую больницу.

До этого политтехнолог Михаил Павлив заявил, что украинские войска могли предпринять попытку контрнаступления в Курской области, чтобы продемонстрировать свои возможности в преддверии визита в Киев будущего специального посланника Вашингтона Кита Келлога.

По его словам, 2 января в столице Украины состоялось секретное совещание с участием представителей военно-политического руководства страны. Заседание прошло в новом формате, так как не являлось встречей Совета национальной безопасности Украины или «ставкой верховного главнокомандующего».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о вторжении ВСУ в Курскую область.

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