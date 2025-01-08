ВСУ обстреляли автозаправку в Херсонской области

Украинские военные обстреляли автозаправку в Новой Каховке, в результате чего ранения получили четыре человека, в том числе три женщины, одна из которых беременная. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, оператора АЗС не удалось спасти.

«Ранения вплоть до тяжелых получили четыре человека, из них три женщины, в том числе беременная 19-летняя», — написал Сальдо.

Также Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из артиллерии Старую Збурьевку, где ранение получил 57-летний мужчина, а женщину 1941 года рождения спасти не удалось.

Сальдо отметил, что киевские паблики умалчивают о подобных атаках ВСУ по мирным жителям Левобережья. Губернатор добавил, что важно доносить информацию об ударах по гражданским объектам до «жителей правобережной Украины», поскольку «правду от них главари режима скрывают».

В ночь на 8 января украинские войска с помощью дрона атаковали автомобиль Алешкинской бригады скорой помощи, которая стояла на территории Центральной районной больницы.

До этого Сальдо заявил, что армия Украины с начала 2025 года усилила обстрелы населенных пунктов Херсонской области. По его словам, для нанесения террористических ударов украинские военные используют ствольную артиллерию, беспилотные летательные аппараты и высокоточные ракеты. Они пытаются навредить местным жителям «всеми возможными способами». Он также отметил, что от ударов противника особенно страдает Новокаховский городской округ.

Ранее ВОЗ осудила атаку ВСУ больницы в Алешках в Херсонской области.