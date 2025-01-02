ВОЗ осудила атаку ВСУ больницы в Алешках

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) осудила атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на здание Центральной районной больницы в Алешках в Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС.

«ВОЗ самым решительным образом осуждает все нападения на здравоохранение, где бы они ни происходили», — сообщил представитель ВОЗ в ответ на просьбу прокомментировать атаку.

Там также отметили, что стремятся засвидетельствовать и расследовать атаки на учреждения здравоохранения во всем мире с помощью системы онлайн-наблюдения. В организации призвали сообщать о подобных случаях все страны через данный механизм.

Вооруженные силы Украины 30 декабря дважды ударили по зданию Алешкинской Центральной районной больницы в Херсонской области. Сначала дрон направили в кабинет главврача, а потом атаковали машину скорой помощи. Губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что ВСУ специально бьют по мирным гражданам, чтобы «навредить херсонцам перед Новым годом». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД России прокомментировали удар по больнице в Алешках.