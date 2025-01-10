В Киеве дважды за ночь произошли взрывы

В Киеве второй раз за ночь прогремели взрывы

В Киеве во второй раз с начала суток произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Новости Live».

В Киеве, Киевской, Винницкой, Кировоградской, Харьковской, Полтавской, Черновицкой и Хмельницкой областях в данный момент действует воздушная тревога.

8 января взрыв произошел в городе Запорожье, который в настоящее время находится под контролем украинских властей.

Утром 8 января глава назначенной украинскими властями администрации Запорожской области Иван Федоров рассказал, что в течение суток по подконтрольной Киеву территории региона было нанесено 426 ударов. В результате ряд инфраструктурных объектов получили повреждения.

Чиновник не стал уточнять, о каких именно постройках идет речь. Он лишь добавил, что никто из мирных жителей не пострадал.

6 января несколько взрывов произошли в городе Черкассы, расположенном в центральной части Украины. Незадолго до этого на всей территории Черкасской области сработали сирены воздушной тревоги.

Ранее российские подразделения поразили инфраструктуру военных аэродромов на Украине.