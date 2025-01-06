В городе Черкассы в центральной части Украины произошел взрыв. Об этом сообщило издание «Общественное».

Другие подробности не приводятся.

До этого в Черкасской области была объявлена воздушная тревога.

В ночь на 6 января взрыв также произошел в городе Николаев, который является региональным центром Николаевской области Украины.

Вечером 5 января инфраструктурные объекты получили повреждения после взрывов в украинском городе Сумы. Незадолго до этого украинские СМИ трижды сообщали о взрывах в Сумах. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в этот момент в городе действовала воздушная тревога.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее полковник назвал главные задачи российской армии в зоне СВО в 2025 году.