Взрыв прогремел в городе Запорожье, который в настоящее время находится под контролем украинских властей. Об этом сообщил местный телеканал «Общественное».

«В Запорожье прогремел взрыв», — говорится в материале.

Другие подробности о происшествии не приводятся. В то же время данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины свидетельствуют о том, что воздушная тревога была объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Утром 8 января глава назначенной украинскими властями администрации Запорожской области Иван Федоров рассказал, что в течение суток по подконтрольной Киеву территории региона было нанесено 426 ударов. В результате ряд инфраструктурных объектов получили повреждения.

Чиновник не стал уточнять, о каких именно постройках идет речь. Он лишь добавил, что никто из мирных жителей не пострадал.

6 января несколько взрывов произошли в городе Черкассы, расположенном в центральной части Украины. Незадолго до этого на всей территории Черкасской области сработали сирены воздушной тревоги.

Ранее российские подразделения поразили инфраструктуру военных аэродромов на Украине.