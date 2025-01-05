Российские военные поразили за сутки инфраструктуру аэродромов ВСУ

Российские войска за сутки поразили инфраструктуру военных аэродромов, скопления живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины в 137 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, удары производились с помощью авиационных снарядов, ударных дронов, ракет и артиллерии. Также истребительная авиация ВКС России сбила самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Всего, по данным Минобороны РФ, ВКС России нанесли более 1,5 тысячи ударов дронами и высокоточным оружием по военным объектам на Украине в 2024 году. Целями ударов становились пункты дислокации украинской армии, объекты военно-промышленного комплекса, эшелоны с военной техникой, объекты энергетики и так далее.

Ранее на Украине заявили об огромных потерях в генерирующих мощностях.