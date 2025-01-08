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Стало известно о повреждении инфраструктуры в Запорожской области

Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольной ВСУ части Запорожской области
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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Несколько объектов инфраструктуры получили повреждения на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории Запорожской области. Об этом сообщил назначенный Киевом глава областной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, мирные жители не пострадали.

Федоров заявил, что за сутки по подконтрольным ВСУ территориям Запорожской области было нанесено 426 ударов.

До этого в министерстве обороны России сообщили, что на одном из полигонов в Запорожской области началась подготовка новобранцев, вступивших в добровольческий отряд «Барс-11» группировки «Днепр».

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Москва назначила губернатором региона Евгения Балицкого. Часть Запорожской области, в том числе город Запорожье, продолжают оставаться под контролем Вооруженных сил Украины. Киев результаты референдума до сих пор не признает.

Ранее ВСУ сорвали эвакуацию населения из села Малая Токмачка в Запорожской области.

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