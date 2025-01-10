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Часть пострадавших при пожаре в Лос-Анджелесе не получит страховые выплаты

Харрис: часть пострадавших в пожаре в Лос-Анджелесе не получит страховые выплаты
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Brian Snyder/Reuters

Часть пострадавших в пожаре в Лос-Анджелесе не получит страховые выплаты. Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис на брифинге по пожарам в Калифорнии, передает РИА Новости.

По словам Харрис, некоторым из пострадавших страховые компании отказались продлевать полисы еще до инцидента.

«Я думаю, что это важная проблема, которую необходимо поднять, и надеюсь, что можно будет как-то решить эту проблему, потому что эти семьи, многие из них, в противном случае не будут иметь ресурсов для восстановления каким-либо ощутимым образом», — подчеркнула она.

До этого WP и NYT опубликовали спутниковые снимки последствий пожара в Лос-Анджелесе.

По данным СМИ, огонь охватил три района города — Итон, Пасифик-Палисейдс и Херст. В общей сложности эвакуированы около 70 тысяч человек. Сдержать распространение пламени удалось только в районе Херст, где локализовано 10% пожаров.

Наиболее пострадавшей зоной стало побережье между Санта-Моникой и Малибу, где расположены жилые дома, включая элитную недвижимость. По оценкам экспертов, ущерб от пожаров превысил $50 млрд.

В зоне бедствия оказались также известные личности, включая актрису Пэрис Хилтон и участников шоу «Голливудские холмы».

Ранее жена комика Поперечного Полина сообщила, что подготовилась к эвакуации в США.

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