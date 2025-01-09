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Раскрыты имена российских звезд, чьи дома под угрозой уничтожения в Лос-Анджелесе

Жена комика Поперечного Полина сообщила, что подготовилась к эвакуации в США
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_poposha_/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Жена комика Данилы Поперечного (признан в РФ иностранным агентом) Полина Чистякова сообщила в Telegram, что собрала тревожный чемодан в рамках подготовки к возможной эвакуации из-за пожаров в Лос-Анджелесе.

8 декабря блогерша рассказала, что в том районе, где они проживают с Поперечным, чувствуется сильный запах гари и перестала работать служба доставки. Ей уже пришло сообщение о том, что жителей района могут эвакуировать, но пока знаменитости продолжают наблюдать за происходящим из своего дома.

«Ситуация вроде как для нас осталась на том же уровне, ветер не сменил направление, а это значит, что в нашу сторону огонь распространяется медленнее», — поделилась она.

Также Life со ссылкой на SHOT раскрывал имена других звезд, чьи дома за границей оказались под угрозой уничтожения из-за пожара. Собственниками недвижимости в Лос-Анджелесе, по данным канала, являются певец Илья Лагутенко и артистка Анжелика Варум.

Лагутенко проживает в США на протяжении нескольких лет вместе с дочерью и женой Анной, а Варум владеет квартирой прямо на берегу Тихого океана стоимостью $2 млн.

Накануне американская киноактриса и модель Пэрис Хилтон из-за пожара в Калифорнии лишилась пляжного дома в Малибу. Также актер Спенсер Пратт публиковал в TikTok ролик о том, как пламя охватило его поместье в Калифорнии. В нем он жил со своей женой, актрисой Хайди Монтаг, и сыновьями — двухлетним Райкером и семилетним Гарнером.

Ранее сообщалось, что пожар в США добрался до дома Алексея Воробьева.

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