В России призвали певца Воробьева вернуться в Москву

В Госдуме призвали певца Воробьева вернуться в Москву из США на фоне пожаров

Депутат Госдумы Александр Толмачев, выступающий от партии «Единая Россия», призвал российского певца и актера Алексея Воробьева вернуться из США в Москву на фоне бушующих лесных пожаров. Об этом он заявил РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что было неожиданно увидеть ролики Воробьева «среди кадров из пылающего Лос-Анджелеса».

«Голливудское жилье под угрозой, сама «фабрика грез» охвачена огнем. Самое время возвращаться в Москву — у нас свежо во всех смыслах», — заявил собеседник агентства.

Парламентарий отметил, что в настоящее время новейшие, современные киностудии в России расцветают, а индустрия снова набирает обороты.

До этого Воробьев сообщил, что пожар в Лос-Анджелесе добрался до его дома. Певец попытался справиться с пожаром самостоятельно и поливал газон на участке водой, но в итоге эвакуировался из дома вместе со своим щенком корги. В настоящее время артист разместился в отеле.

7 января в западной части Лос-Анджелеса начался усиливаемый ветром лесной пожар. Местные власти объявили обязательную эвакуацию жителей района Пасифик-Палисейдс. Площадь возгорания составляет более 13,44 квадратного километра.

Сын избранного американского президента Дональд Трамп — младший упрекнул власти округа Лос-Анджелес в передаче украинскому руководству оборудования для тушения огня.

Ранее из-за пожаров было отменено объявление номинантов премии актерской гильдии США.