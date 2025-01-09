Пожар в США добрался до дома Алексея Воробьева

Певец Воробьев эвакуировался из дома с собакой из-за пожаров в США

Пожар в Лос-Анджелесе (Калифорния, США) добрался до дома российского певца Алексея Воробьева. Об этом артист рассказал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Воробьев попытался справиться с пожаром самостоятельно и поливал газон на участке водой, но в итоге эвакуировался из дома вместе со своим щенком корги. Сейчас артист разместился в отеле.

Накануне американская киноактриса и модель Пэрис Хилтон из-за пожара в Калифорнии лишилась пляжного дома в Малибу. Также актер Спенсер Пратт публиковал в TikTok ролик о том, как пламя охватило его поместье в Калифорнии. В нем он жил со своей женой, актрисой Хайди Монтаг, и сыновьями — двухлетним Райкером и семилетним Гарнером.

Звезде «Однажды в Америке» Джеймсу Вудсу тоже пришлось эвакуироваться из дома из-за лесного пожара.

Ранее из-за пожаров было отменено объявление номинантов премии актерской гильдии США.