Для россиян началась самая короткая рабочая неделя года

В России началась самая короткая рабочая неделя 2025 года. На неделе с 6 по 12 января из-за новогодних праздников в РФ работать будут только в четверг и пятницу, 9 и 10 января. После этого снова наступят выходные (11 и 12 января).

Согласно производственному календарю Минтруда, общая продолжительность новогодних каникул составила 11 дней — с 29 декабря 2024 года (воскресенье) по 8 января 2025 года (среду) включительно. На этот период выпадало два праздника — Новый год, 1 января, и Рождество, 7 января.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

По постановлению правительства в 2024 году 31 декабря (вторник) был выходным из-за переноса с 7 января, а 30 декабря (понедельник) сделали выходным за счет рабочей субботы, 28 декабря. В конце декабря 2024-го россияне отработали шесть дней: с 23-го по 28 декабря.

Из-за того, что в январе 2025-го всего 17 рабочих дней, месяц считается одним из самых неудачных в финансовом смысле, когда речь идет о том, чтобы взять отпуск. Доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов рассказал, как будут оплачиваться больничные в новогодние праздники. По его словам, если больничный лист открыт начиная с 1 января 2025 года, то будут учтены 2024 и 2023 года, а если в конце 2024 года, тогда в расчет пойдут 2023 и 2022 года.

Ранее священник объяснил связь между грехом и работой по праздникам.