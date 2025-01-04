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Россиянам рассказали, как будут оплачиваться больничные в новогодние праздники

Профессор Виноградов: при расчете больничного учитывают среднедневной заработок
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Александр Кряжев/РИА Новости

Доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов рассказал RT, как будут оплачиваться больничные в новогодние праздники.

«Поскольку все работающие застрахованы и за сотрудника выплачиваются страховые взносы, то ему будут оплачены все календарные дни, указанные в листе временной нетрудоспособности <...> Если больничный лист открыт начиная с 1 января 2025 года, то будут учтены 2024 и 2023 года, а если в конце 2024 года, тогда в расчет пойдут 2023 и 2022 года», — пояснил профессор.

По его словам, при начислении оплаты больничного учитываются страховой стаж, количество дней заболевания и средняя заработная плата.

До этого Виноградов говорил, что увольнение в период новогодних праздников проходит так же, как и в любое другое время года.

Он подчеркнул, что сотрудник имеет право расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе в любой момент в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Для этого нужно подать письменное уведомление работодателю минимум за две недели до планируемого ухода, добавил эксперт.

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