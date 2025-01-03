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Священник объяснил связь между грехом и работой по праздникам

Иеромонах Макарий заявил, что работа в праздничные дни не является греховной
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Depositphotos

Работа в праздничные дни, в частности, в Рождество, не является греховной — однако верующим при всей своей занятости в эти дни также не стоит забывать о Боге и духовной жизни. Об этом РИА Новости рассказал председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ, иеромонах Макарий.

Макарий привел в пример религиозное течение фарисеев, господствовавших в религиозной жизни Иудеи во времена Иисуса Христа.

«Очень они хорошо знали, когда что можно, что нельзя, сколько съесть, сколько выпить, сколько работать, сколько чего и как сделать. Все они знали в подробностях, но пришел Христос — и они его распяли. В этом заложен глубочайший смысл. И нареканий к Спасителю со стороны фарисеев больше всего было по поводу его нарушений субботы, что он в субботу делает не то, что надо», — сообщил Макарий.

Иеромонах пояснил, что современные христиане иногда попадают под искушение прикрыть свои представления о том, когда и как надо работать, якобы религиозными представлениями — но это ошибочный путь.

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