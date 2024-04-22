В России начинается шестидневная рабочая неделя

В Российской Федерации начинается шестидневная рабочая неделя. Суббота будет рабочим днем из-за переноса выходного на понедельник.

Благодаря переносу выходные в майские праздники будут непрерывными с 28 апреля до 1 мая. После этого жителей России ожидает двухдневная рабочая неделя 2 и 3 мая.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

19 апреля главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что погода в Москве в первую часть майских праздников будет похожа на апрельскую.

Днем ранее директор тревел-агентства Людмила Зобкова перечислила самые популярные города Московской области, куда туристы приезжают на майские праздники. На первом месте, по ее словам, стоит Коломна.

До этого сообщалось, что большинство россиян не собираются уходить в отпуск в период между майскими праздниками — об этом заявили 57% участников соответствующего исследования. Продлить отпуск за счет длинных выходных планируют лишь 13% работающих россиян

Ранее эксперт назвала невыгодным отпуск в мае.