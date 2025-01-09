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Власти сообщили об усиленной работе всех служб Энгельса после атаки БПЛА

В Энгельсе дым от пожара на промпредприятии не распространяется в сторону города
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В Саратовской области дым от возгорания на промышленном предприятии после атаки БПЛА не распространяется в сторону Энгельса. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Энгельсского района Михаил Исаев.

Он рассказал, что поучаствовал в оперативном совещании по ликвидации последствий атаки дрона, организованном губернатором области Романом Бусаргиным.

«Муниципалитет подготовил питание и воду для сотрудников оперативных служб. Угроз для жилых зданий нет», — сообщил Исаев.

Он отметил, что все городские службы по-прежнему работают в усиленном режиме.

В ночь на 8 января Саратовская область подверглась массированной атаке со стороны украинских БПЛА. Обломки одного из дронов упали на территорию промышленного предприятия в Энгельсе, там произошел пожар, заявил Бусаргин. На месте ЧП развернули оперативный штаб, экстренные службы устраняют последствия. Несколько сотрудников МЧС пострадали про тушении пожара. Вечером 9 января власти ввели в городе режим чрезвычайной ситуации из-за произошедшего.

Ранее мусоросортировочный комплекс в Энгельсе прекратил работу из-за ЧС.

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