Мусоросортировочный комплекс в Энгельсе временно прекратил работу из-за введения режима ЧС

В Энгельсе Саратовской области после введения режима чрезвычайной ситуации приостановил работу мусоросортировочный комплекс. Об этом в своем Telegram-канале сообщает саратовский филиал компании «Ситиматик».

В заявлении говорится, что из-за введения в городе режима ЧС ограничивается доступ людей и транспортных средств в зону чрезвычайной ситуации, приостанавливается работа Энгельсского мусоросортировочного комплекса и прием мусоровозов. О возобновлении работы комплекса будет сообщено дополнительно.

8 января губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что угрозы для жилых зданий после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Энгельсе нет.

В ночь на 8 января Саратовская область подверглась массированной атаке со стороны Украины с помощью беспилотников. Обломки одного из дронов упали на территорию промышленного предприятия в Энгельсе, в результате чего там произошел пожар. На месте ЧП развернули оперативный штаб, экстренные службы устраняют последствия.

Ранее Бусаргин заявил о введении режима ЧС в Энгельсе.