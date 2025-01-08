Власти Саратовской области заявили о введении режима ЧС в Энгельсе

Губернатор Бусаргин сообщил о введении режима ЧС в Энгельсе после атаки БПЛА

В Энгельсе будет введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за увеличения площади пожара на промышленном предприятии, которое атаковали украинские беспилотники. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

По его словам, специалисты управления Роспотребнадзора анализируют пробы воздуха в районе возгорания.

«Превышения загрязняющих веществ не зафиксировано», — написал глава региона.

До этого Бусаргин заявил, что на территории предприятия в Саратовской области, где в результате атаки беспилотника произошло возгорание, развернули оперативный штаб. Сил и средств для локализации пожара достаточно, отметил он. На месте происшествия работают сотрудники МЧС России, областной службы спасения, а также другие профильные специалисты, добавил глава региона.

В ночь на 8 января Саратовская область подверглась массированной атаке со стороны украинских беспилотных летательных аппаратов. Обломки одного из дронов упали на территорию промышленного предприятия в Энгельсе, произошел пожар на промышленном предприятии, сообщил губернатор Роман Бусаргин. На месте ЧП развернули оперативный штаб, экстренные службы устраняют последствия. Что известно о ночном ударе Вооруженных сил Украины — в материале «Газеты.Ru».

Ранее жители Энгельса сообщили о 25 взрывах над городом.