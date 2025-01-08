Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти Саратовской области заявили о введении режима ЧС в Энгельсе

Губернатор Бусаргин сообщил о введении режима ЧС в Энгельсе после атаки БПЛА
close
Алексей Майшев/РИА Новости

В Энгельсе будет введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за увеличения площади пожара на промышленном предприятии, которое атаковали украинские беспилотники. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

По его словам, специалисты управления Роспотребнадзора анализируют пробы воздуха в районе возгорания.

«Превышения загрязняющих веществ не зафиксировано», — написал глава региона.

До этого Бусаргин заявил, что на территории предприятия в Саратовской области, где в результате атаки беспилотника произошло возгорание, развернули оперативный штаб. Сил и средств для локализации пожара достаточно, отметил он. На месте происшествия работают сотрудники МЧС России, областной службы спасения, а также другие профильные специалисты, добавил глава региона.

В ночь на 8 января Саратовская область подверглась массированной атаке со стороны украинских беспилотных летательных аппаратов. Обломки одного из дронов упали на территорию промышленного предприятия в Энгельсе, произошел пожар на промышленном предприятии, сообщил губернатор Роман Бусаргин. На месте ЧП развернули оперативный штаб, экстренные службы устраняют последствия. Что известно о ночном ударе Вооруженных сил Украины — в материале «Газеты.Ru».

Ранее жители Энгельса сообщили о 25 взрывах над городом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами