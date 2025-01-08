В Саратовской области рассказали о ситуации в Энгельсе после атаки беспилотников ВСУ

Угрозы для жилых зданий после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Энгельсе нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
«Все службы продолжают работать в усиленном режиме. Угрозы для жилых зданий нет», — написал он.
В ночь на 8 января Саратовская область подверглась массированной атаке со стороны Украины с помощью беспилотников. Обломки одного из дронов упали на территорию промышленного предприятия в Энгельсе, в результате чего там произошел пожар. На месте ЧП развернули оперативный штаб, экстренные службы устраняют последствия.
Местные жители насчитали не менее 25 взрывов в Энгельсе. В городе работали системы противовоздушной обороны, а на улицах звучали сирены.
Что известно о ночном ударе ВСУ — в материале «Газеты.Ru».
Ранее Бусаргин заявил о введении режима ЧС в Энгельсе.