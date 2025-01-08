В Саратовской области рассказали о ситуации в Энгельсе после атаки беспилотников ВСУ

Губернатор Бусаргин: после атаки БПЛА в Энгельсе угрозы для жилых зданий нет

Угрозы для жилых зданий после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Энгельсе нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«Все службы продолжают работать в усиленном режиме. Угрозы для жилых зданий нет», — написал он.

В ночь на 8 января Саратовская область подверглась массированной атаке со стороны Украины с помощью беспилотников. Обломки одного из дронов упали на территорию промышленного предприятия в Энгельсе, в результате чего там произошел пожар. На месте ЧП развернули оперативный штаб, экстренные службы устраняют последствия.

Местные жители насчитали не менее 25 взрывов в Энгельсе. В городе работали системы противовоздушной обороны, а на улицах звучали сирены.

Что известно о ночном ударе ВСУ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Бусаргин заявил о введении режима ЧС в Энгельсе.