В Совфеде РФ охарактеризовали атаку украинских дронов на Саратовскую область

Атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на города Саратов и Энгельс свидетельствует о том, что украинские войска не уверены в своих силах. Об этом в комментарии для «Ленты.ру» заявил председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин.

Парламентарий назвал удары дронов по Самарской области «судорогами режима» президента Украины Владимира Зеленского.

«Это явный показатель слабости и неуверенности в своих силах <...>. Мы должны к этому подходить именно так, и такие судороги, к сожалению, будут продолжаться еще какое-то время», — отметил сенатор.

Карасин добавил, что российские власти и военнослужащие должны сделать все возможное, чтобы атаки БПЛА на регионы сократились «по времени своего действия».

В ночь на 8 января системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 32 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в субъектах РФ. Больше всего дронов — 11 — перехватили в Саратовской области.

Как рассказал губернатор региона Роман Бусаргин, обломки сбитых беспилотников упали на промышленное предприятие в Энгельсе. После этого на территории объекта начался пожар. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Саратовской области развернули оперативный штаб в связи с атакой БПЛА.