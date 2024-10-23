Каждому пятому россиянину предрекли зарплату почти 100 тысяч рублей в 2025 году

В 2025 году средняя заработная плата в России прогнозируется на уровне 99 952 рублей. Каждый пятый россиянин будет получать не меньше этой суммы, оценил для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В 2025 году заработную плату от 100 тыс. рублей и выше будут получать финансисты, IT-специалисты, работники добычи полезных ископаемых, сотрудники обрабатывающих производств и строители», — отметил Балынин, добавив, что в IT-сфере диапазон зарплат очень широк.

Эксперт также подчеркнул, что на уровень средней заработной платы существенно влияет высокая оплата труда в Москве, где в 2025 году ожидается, что средний доход превысит 180 тыс. рублей. Кроме того, в «северных» районах дополнительные надбавки к заработной плате также увеличивают этот показатель, добавил экономист.

Балынин порекомендовал работникам, чья зарплата не изменялась в течение 12 месяцев и более, обсудить с работодателем возможные причины.

«Основными аргументами для повышения зарплаты могут быть рост инфляции и темпы увеличения оплаты труда по рынку», — отметил он.

Если договориться не удастся, экономист посоветовал рассмотреть варианты подработки, что может существенно увеличить доход.

По прогнозу Балынина, в 2025 году большинство работодателей в России будут повышать заработные платы своим сотрудникам, хотя процент увеличения будет варьироваться. Однако Балынин подчеркнул, что резкого роста, например, с минимальной до средней заработной платы за год, ожидать не стоит.

Среднемесячная номинальная зарплата в июле 2024 года была на уровне 85 017 рублей до вычета налогов, следует из доклада «Социально-экономическое положение России» (+18% за год).

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