Эксперт заявил об угрозе российскому бизнесу из-за роста зарплат

Многие российские компании, особенно из сектора малого и среднего бизнеса, рискуют столкнуться с банкротством из-за необдуманного повышения зарплат, заявил «Газете.Ru» бизнес-эксперт Владимир Моженков, основатель Mozhenkov Progress Consulting.

По его словам, эта тенденция обусловлена нарушением важного экономического принципа, согласно которому рост производительности труда должен опережать рост фонда оплаты труда.

«Сегодня многие компании, пытаясь удержать сотрудников, идут на автоматическое повышение зарплат, не обеспечив их увеличения реальными результатами работы. Это стратегическая ошибка, которая разрушает экономическую устойчивость предприятия. В результате затраты растут, а прибыльность падает. Для многих это путь к банкротству,» — предупреждает эксперт.

Моженков акцентирует внимание на том, что в период с 2022 по 2024 год зарплаты часто повышались без должного анализа. Эксперт считает, что владельцам бизнеса необходимо срочно пересмотреть свои подходы к управлению.

Эксперт рекомендует отказаться от фиксированных окладов, которые зачастую «разоряют собственника». Вместо этого следует внедрять результативные системы мотивации. Продажи и производство должны перейти на сдельно-премиальную основу, а сотрудники из административных и вспомогательных подразделений — на премиальную систему. Таким образом, зарплата сотрудника будет напрямую зависеть от его вклада в результат компании.

По словам эксперта, необходимо также уменьшить долю фонда оплаты труда (ФОТ) в прибыли компании. Сейчас в некоторых малых и средних компаниях этот показатель достигает 40–70% от валовой прибыли, что является критически высоким уровнем. Для устойчивости бизнеса Моженков предлагает сфокусироваться на повышении операционной эффективности и сокращении избыточных затрат.

Эксперт считает, что владельцам бизнеса необходимо срочно пересмотреть свои подходы к управлению персоналом.

«Компаниям нужно отказаться от системы, при которой зарплата состоит на 100% из фиксированного оклада. Сотрудник должен не просто получать деньги, он должен их зарабатывать,» — подчеркивает Моженков.

Для этого следует внедрять сдельно-премиальные и премиальные системы оплаты труда. Продажи и производство должны быть ориентированы на результат, а сотрудники из административных подразделений — получать премии за достижение целей. Помимо этого, эксперт советует вводить командные бонусы для стимулирования коллективной эффективности.

«Если компании продолжат идти на поводу у сотрудников, слепо следуя за рынком в повышении зарплат, их ждет печальный итог. Рынок будет очищаться от неэффективных игроков, а вместе с ними — от тех сотрудников, которые своими действиями лишь ускорили падение компании,» — заключил эксперт.

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