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В аэропорту Внуково экстренно приземлившийся самолет заменили на другой

Mash: пассажиров экстренно севшего в Москве лайнера пересадят на другой самолет
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Depositphotos

Пассажиры самолета Boeing 737, совершившего экстренную посадку в московском аэропорту Внуково, отправятся в Самарканд на другом лайнере. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В материале отмечается, что из-за технических неполадок на борту первого воздушного судна его решили заменить на другое. Сейчас резервный самолет готовят к отправке в Узбекистан, в том числе сотрудники аэропорта переносят в его грузовой отсек багаж пассажиров.

Ожидается, что лайнер вылетит из Внуково в 20:00 мск. К этому времени специалисты должны завершить его подготовку к полету.

«Неисправный борт остается на ремонт в аэропорту», — добавили журналисты.

Boeing 737, летевший из Санкт-Петербурга в Самарканд, экстренно приземлился в московском аэропорту Внуково днем 7 января. На борту самолета находились 173 пассажира и члены экипажа, в результате инцидента никто из них не пострадал.

Лайнер принадлежит российской компании «ЮТэйр». В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры рассказали, что причиной аварийной посадки стала техническая неисправность стабилизатора правого двигателя. Несмотря на нее, пилоты смогли благополучно посадить воздушное судно.

Ранее в египетском городе Шарм-эш-Шейх экстренно сел самолет компании «Уральские авиалинии» из-за поломки двигателя.

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