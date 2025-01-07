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Стало известно о состоянии пассажиров Boeing 737, экстренно севшего во Внуково

«ЮТэйр»: пассажиры и члены экипажа севшего во Внуково самолета не пострадали
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Sebastian Kahnert/Global Look Press

Никто из пассажиров и членов экипажа самолета Boeing 737, экстренно приземлившегося в московском аэропорту Внуково, не пострадал. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию «ЮТэйр», которой принадлежит воздушное судно.

В материале отмечается, что лайнер совершил посадку в 15:51 мск. Сейчас воздушное судно самостоятельно заруливает на стоянку.

«На рейсе <...> сработала индикация стабилизатора. В интересах безопасности командир принял решение о посадке во Внуково», — уточнили представители «ЮТэйр».

По их словам, в настоящее время сотрудники компании готовят резервный борт. Он должен будет доставить пассажиров в аэропорт назначения.

Днем 7 января Telegram-канал Mash сообщил, что в аэропорту Внуково собирается экстренно приземлиться самолет Boeing 737. Лайнер следовал из Санкт-Петербурга в Самарканд, но во время полета члены экипажа обнаружили на борту техническую неисправность.

Как рассказали в экстренных службах, посадка прошла штатно. Всего в самолете находились 173 пассажира.

Ранее в американском штате Калифорния при падении самолета на здание пострадали 18 человек.

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