Самолет экстренно сел в Шарм-эш-Шейхе из-за технической неисправности

Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в аэропорту Шарм-эш-Шейха из-за технической неисправности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство гражданской авиации Египта.

«В пятницу вечером в аэропорту Шарм-эш-Шейха произошла благополучная экстренная посадка самолета Airbus A-321 российской компании «Уральские авиалинии», который направлялся из Шарм-эш-Шейха в аэропорт Екатеринбурга в России», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве добавили, что на борту самолета находились 236 пассажиров. По предварительным данным, неисправность случилась в одном из двигателей воздушного судна. После обнаружения дефекта самолет посадили, а всех пассажиров доставили в зал международных вылетов, отметили в ведомстве.

В середине декабря портал Business Insider сообщил, что дурной запах, вызванный перевозимыми в грузовом отсеке самолета свиньями, вынудил посадить воздушное судно на Бермудских островах. Борт авиакомпании KLM летел из Амстердама в Мехико, но был вынужден экстренно сесть «ради глотка свежего воздуха».

Ранее самолет Дубай — Москва экстренно посадили в Баку из-за дебошира.