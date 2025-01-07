В прокуратуре рассказали о действиях после аварийной посадки самолета во Внуково

Прокуратура начала проверку в связи с экстренной посадкой Boeing 737 во Внуково

Прокуратура начала проверку после экстренного приземления пассажирского самолета Boeing 737, следовавшего из Санкт-Петербурга в Самарканд, в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что причиной аварийной посадки лайнера стала техническая неисправность стабилизатора правого двигателя. При этом члены экипажа смогли благополучно посадить воздушное судно.

«Прокуратурой по данному факту организована проверка», — говорится в публикации.

Boeing 737, принадлежащий российской компании «ЮТэйр», совершил экстренную посадку в московском аэропорту Внуково днем 7 января. Лайнер следовал из Санкт-Петербурга в Самарканд, но во время полета члены экипажа обнаружили на борту техническую неисправность.

По данным РИА Новости, всего в воздушном судне находились 173 пассажира. Никто из них и членов экипажа не пострадал.

4 января самолет Airbus A-321, принадлежащий российской компании «Уральские авиалинии», экстренно приземлился в аэропорту египетского города Шарм-эш-Шейх. На борту лайнера находились 236 пассажиров.

Воздушное судно летело из Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург, но почти сразу после взлета в нем сработала сигнализация о неисправности двигателя. В связи с этим члены экипажа решили вернуться в аэропорт вылета.

Позже в Египет был направлен резервный борт. Он доставил пассажиров в РФ.

Ранее в Братске вынужденно сел самолет из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.