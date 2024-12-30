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Летевший в ЯНАО самолет приземлился на одном винте

Самолет, летевший из Тюмени в Красноселькуп, приземлился на одном винте

Самолет авиакомпании Utair, который летел из аэропорта Тюмени в Красноселькуп, совершил аварийную посадку на одном винте. Видео с воздушным судном опубликовал Telegram-канал «Мой Красноселькупский».

По словам источников, в инциденте пострадавших нет. Сейчас борт отстранили от полетов. Для выполнения обратного рейса в Тюмени ждут резервный борт.

Самолет Тюмень — Красноселькуп совершил посадку в Ямало-Ненецком автономном округе утром 30 декабря после того, как его экипаж доложил о поломке.

Также утром 30 декабря пассажирский самолет Южно-СахалинскНовосибирск совершил вынужденную посадку в Братске. В справочной заявили, что причиной стало плохое самочувствие пассажира на борту Boeing-737. После приземления ему оказали медицинскую помощь.

29 декабря сообщалось об инциденте в Красноярске, где самолет, который должен был отправиться в Тюмень, вернулся со взлетной полосы из-за технической неисправности.

Ранее самолет «Уральских авиалиний» вынужденно посадили из-за дебоша пассажира.

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