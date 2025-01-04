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В Екатеринбурге сел резервный борт после инцидента с самолетом

Резервный борт прибыл из Египта в Екатеринбург после инцидента с самолетом
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Depositphotos

Резервный борт, следовавший из египетского Шарм-эш-Шейха, сел в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге после инцидента с самолетом А-321 «Уральских авиалиний», у которого произошел отказ двигателя. Об этом сообщает РИА Новости.

Вечером 3 января самолет Airbus A-321, летевший из Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета. После взлета у воздушного судна отказал двигатель. На борту находились 236 пассажиров. Никто не пострадал.

«Уральские авиалинии» направили в Шарм-эш-Шейх резервный самолет. Из Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург он вылетел с 236 пассажирами.

Комиссия Уральского межрегионального территориального управления Росавиации ведет расследование этого инцидента с самолетом А-321 «Уральских авиалиний».

Ранее в США самолет приземлился на шоссе из-за неполадки и попал в ДТП.

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