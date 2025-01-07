Пассажирский самолет из Петербурга собирается экстренно сесть в Москве

Экипаж пассажирского самолета Boeing 737, следовавшего из Санкт-Петербурга в Самарканд, принял решение совершить аварийную посадку в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, воздушное судно принадлежит российской авиакомпании «ЮТэйр».

«На месте его (лайнер. — «Газета.Ru») ждут оперативные службы», — говорится в материале.

Из публикации следует, что члены экипажа обнаружили в самолете техническую неисправность. Воздушное судно продолжит полет после того, как специалисты осмотрят его и устранят возможные проблемы.

4 января в аэропорту египетского города Шарм-эш-Шейх экстренно приземлился пассажирский самолет Airbus A-321, принадлежащий российской компании «Уральские авиалинии». Лайнер следовал из Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург, при этом на его борту находились 236 пассажиров.

Как рассказали представители «Уральских авиалиний», члены экипажа воздушного судна решили совершить аварийную посадку из-за срабатывания сигнализации о неисправности двигателя. О технической неполадке стало известно почти сразу после взлета.

В результате в Египет был направлен резервный борт, который доставил пассажиров в РФ.

Ранее комиссия Росавиации начала расследование инцидента с Airbus A-321, экстренно севшим в Шарм-эш-Шейхе.