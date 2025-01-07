Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рождественские богослужения прошли по всей России

В России прошли рождественские богослужения
close
Yulia Morozova/Reuters

Православные верующие России встретили Рождество Христово. Традиционные богослужения прошли по всей территории страны.

Первыми праздник встретили жители Камчатки. Службы начали проходить в полночь по местному времени. Кроме того, богослужения проводились во всех крупных храмах страны.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл провел рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве. В ходе своей речи он напомнил, что попасть в царство Божие можно только отвечая взаимностью на любовь Бога, потому что каждый человек призван к счастью. Он добавил, что людям важно оставаться христианами «не по имени, а по образу жизни».

В ходе службы патриарх Кирилл по просьбе российского лидера Владимира Путина освятил нательные кресты и иконки для военнослужащих в зоне СВО. Помимо крестов, патриарху передали на освящение небольшие нательные иконы с изображением святого равноапостольного великого князя Владимира, который, по мнению Патриарха, является еще и небесным покровителем Путина.

Позже глава Чечни Рамзан Кадров поздравил христиан с Рождеством Христовым.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил православных казахстанцев с Рождеством.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами