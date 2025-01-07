Рождественские богослужения прошли по всей России

Православные верующие России встретили Рождество Христово. Традиционные богослужения прошли по всей территории страны.

Первыми праздник встретили жители Камчатки. Службы начали проходить в полночь по местному времени. Кроме того, богослужения проводились во всех крупных храмах страны.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл провел рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве. В ходе своей речи он напомнил, что попасть в царство Божие можно только отвечая взаимностью на любовь Бога, потому что каждый человек призван к счастью. Он добавил, что людям важно оставаться христианами «не по имени, а по образу жизни».

В ходе службы патриарх Кирилл по просьбе российского лидера Владимира Путина освятил нательные кресты и иконки для военнослужащих в зоне СВО. Помимо крестов, патриарху передали на освящение небольшие нательные иконы с изображением святого равноапостольного великого князя Владимира, который, по мнению Патриарха, является еще и небесным покровителем Путина.

Позже глава Чечни Рамзан Кадров поздравил христиан с Рождеством Христовым.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил православных казахстанцев с Рождеством.