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Президент Казахстана поздравил православных казахстанцев с Рождеством

Токаев отметил роль православия в укреплении единства жителей Казахстана
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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил православных граждан страны с Рождеством, пишет агентство «КазТАГ».

«Дорогие соотечественники! Поздравляю православных граждан нашей страны с Рождеством Христовым», — отметил он.

По его мнению, этот светлый праздник олицетворяет добро и надежду, а также объединяет верующих людей во имя служения высоким идеалам гуманизма.

«В Рождество человеческие сердца наполняются особой радостью, православные люди стремятся окружить заботой и вниманием близких, проявляют милосердие и сострадание к нуждающимся», — сказал Токаев.

По его мнению, православие играет значительную роль в укреплении единства и солидарности народа Казахстана. При этом президент считает, что эта религия способствует продвижению ценностей патриотизма, а также созидания и ответственности, которые лежат в основе общенациональной идентичности.

Токаев выразил уверенность, что согласие и взаимопонимание в обществе останутся надежной основой устойчивого прогресса Казахстана.

«Желаю всем православным гражданам нашей страны здоровья, счастья и успехов в благих начинаниях! С праздником Рождества Христова!» — заключил глава республики.

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