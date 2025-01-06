Патриарх Кирилл напомнил, что каждый человек призван быть счастливым

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Рождественском послании рассказал, что христиане XXI века могут попасть в Царство Божие только отвечая на любовь Бога взаимностью, поскольку каждый человек призван к счастью. Послание главы Русской православной церкви опубликовано на сайте РПЦ.

«Каждый из нас призван к радости и полноте жизни, говоря простым языком, к счастью, а оно — это важно сознавать и понимать — невозможно без Бога, ибо Он — источник жизни и всех благ, Он — Творец и Промыслитель, Он — любящий Отец, наш заботливый Помощник и Покровитель», — напомнил глава РПЦ.

Патриарх добавил, что любой человек наделен даром Божьим — свободной волей, каждый может избрать жизнь и «достичь богоуподобления». Однако при этом, человек может выбрать и другой путь, «безбожной и безблагодатной жизни и отпадения от Царствия Небесного». Предстоятель РПЦ указал, что это именно та причина, по которой Господь не спасает людей без их желания.

В конечном итоге, вечная участь каждого человека является продолжением того духовного состояния, которое было свойственно ему в земной жизни, отметил глава РПЦ. Патриарх Кирилл призвал оставаться христианами не только по имени, но и по образу жизни, по отношению к родным и близким, а также к каждому человеку, который нуждается в помощи.

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