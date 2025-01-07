Кадыров поздравил христиан с Рождеством Христовым

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил христиан России с Рождеством Христовым. Обращение он написал в своем Telegram-канале.

«Поздравляю православных христиан России с одним из самых значимых религиозных праздников – Рождеством Христовым! Для всех христиан это самый добрый праздник, символизирующий мир, любовь, искренность и все самое лучшее», — заявил он.

По словам главы Чечни, в России мирно живут представители разных религиозных конфессий и национальностей. Он добавил, что благодаря политике российского лидера Владимира Путина, права каждого гражданина защищаются вне зависимости от веры и это достойно уважения. Кадыров пожелал христианам здоровья, счастья и благополучия.

7 января православные христиане празднуют Рождество Христово. Рождественские Святки — праздничный период, в котором соединяются древние обычаи и христианские традиции. Подробнее об истории и традициях праздничных дней — в материале «Газеты.Ru».

Патриарх Кирилл в Рождественском послании рассказал, что христиане XXI века могут попасть в Царство Божие только отвечая на любовь Бога взаимностью.

Ранее Шаляпин пожаловался на «святые картинки» в Рождество.