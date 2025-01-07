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Патриарх Кирилл освятил для военных нательные кресты с инициалами Путина

Песков: патриарх Кирилл освятил кресты с инициалами Путина для участников СВО

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл по просьбе президента Владимира Путина освятил нательные кресты и иконки для военнослужащих в зоне СВО. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Путин сначала участвовал в рождественской службе в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе, где помолился вместе с участниками СВО, волонтерами и их семьями. После службы президент посетил храм Христа Спасителя, где патриарх освятил нательные кресты для военнослужащих, участвующих в боевых действиях на Украине. На отдельных звеньях цепочек к крестам Путин попросил выгравировать для бойцов его инициалы.

Помимо крестов, патриарху передали на освящение небольшие нательные иконы с изображением святого равноапостольного великого князя Владимира, который, подчеркнул Кирилл, является еще и небесным покровителем Путина.

Патриарх отметил искусное выполнение и крестов, и нательных икон. Президент с этим согласился.

Во время беседы президент сказал патриарху, что передаст освященные символы веры командующим группировками войск, которые выполняют особо важные задачи в зоне СВО.

«Думаю, что нашим товарищам будет почетно получить эти символы веры, освященные патриархом Московским и Всея Руси в ходе праздничного богослужения в Рождественскую ночь», — передал Песков слова главы государства.

Патриарх Кирилл в свою очередь призвал верующих молиться о прекращении вражды между народами и подчеркнул важность любви на полях сражений. Он отметил, что служение добровольцев, которые помогают пострадавшим в зоне конфликта, — благословенно.

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