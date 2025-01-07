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Шаляпин пожаловался на «святые картинки» в Рождество

Певец Шаляпин попросил не слать ему святые картинки на Рождество
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shalyapin_official/Insragram

Певец Прохор Шаляпин пожаловался в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на анимированные поздравления с Рождеством в социальных сетях.

«Я проснулся, друзья, и я весь в святых картинках. Вот весь телефон в святых картинках. Ну вот не знаю, для чего это присылать», — отметил артист.

Шаляпин попросил не слать ему «святые картинки и мультики». Он считает, что лучше созвониться с человеком в Рождество или же написать поздравительное смс.

В декабре Шаляпин рассказал, что зарабатывает около миллиона рублей за новогодние корпоративы. По словам артиста, цена будет зависеть от того, где и для кого будет проводиться мероприятие. Он признался, что дает бесплатные концерты на социальных объектах по типу хосписов и госпиталей.

Шаляпин объяснил, что сотрудничает с благотворительным фондом и периодически для них выступает в хосписах. Певец считает своим долгом и миссией любого артиста подарить радость тем, кто в этом нуждается.

В том же месяце исполнитель сообщил, что полетит на Мальдивы за счет спонсоров в середине января, поскольку не может себе позволить такой отдых самостоятельно.

Ранее Лоза предложил сравнить пенсии с гонорарами за корпоративы.

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