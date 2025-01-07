Патриарх Кирилл предостерег от занятий гаданием

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью на телеканале «Россия 1» предостерег от занятий гаданием и назвал его «заигрыванием с дьяволом».

По словам патриарха, в гадании есть темная сила. При этом в чудесах есть божественная сила и благодать, отметил он. Он обратил внимание, что некоторые воспринимают ворожбу, гадание как национальный фольклор.

«Но за этим фольклором — обращение к темной силе: дьявола человек призывает, чтобы дьявол помог. Да он так поможет, что потом мало не покажется... Я бы очень не рекомендовал. Это очень и очень опасная игра», — сказал патриарх.

Он предупредил, что те, кто связывается с темными силами, неизбежно столкнутся с неприятными переменами в жизни.

В конце декабря Верховный суд России признал снятие порчи мошенничеством. Это решение было принято на основе дела гадалки, которая взимала с клиентов три миллиона рублей за свои услуги.

До этого депутат Виталий Милонов заявил, что колдуны тормозят экономическое развитие России. По его мнению, наблюдаемые процессы подтверждают, что разные маги «своими выкрутасами» вынуждают правительство принять жесткие меры в отношении этой сферы деятельности. Их «мольбы» не останутся без ответа, и соответствующие поправки будут приняты, подчеркнул парламентарий.

Ранее в Госдуме заявили, что СМИ не должны транслировать предсказания астрологов и гадалок.