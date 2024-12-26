Депутат заявил, что колдуны тормозят экономическое развитие России

Россиянам нужно со школьных лет объяснять, кто такие колдуны и волшебники, чтобы их не принимали за полноценных участников экономического процесса, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. В беседе с Общественной Службой Новостей он подчеркнул, что такие шарлатаны тормозят развитие экономики.

«Наверное, уже пришло время, когда в школе надо детей просвещать, что колдуны, знахари, волшебники – это персонажи книг про Гарри Поттера, а не участники экономического процесса в России», — подчеркнул депутат.

По его мнению, наблюдаемые процессы подтверждают, что разные маги «своими выкрутасами» вынуждают правительство принять жесткие меры в отношении этой сферы деятельности. Их «мольбы» не останутся без ответа, и соответствующие поправки будут приняты, подчеркнул парламентарий.

Так он отреагировал на новость о том, что расходы россиян на услуги колдунов и астрологов достигли уровня затрат на продукты питания. Рынок оккультных услуг вырос в 20 раз, жители потратили на них 2,4 трлн рублей. К примеру, самой популярной у россиян стала так называемая «чистка чакр» стоимостью порядка 15 тысяч рублей, а также «снятие негатива» за 25 тысяч рублей.

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