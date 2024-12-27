Снятие порчи признали мошенничеством в России

Верховный суд России признал снятие порчи мошенничеством. Это решение было принято на основе дела гадалки, которая взимала с клиентов три миллиона рублей за свои услуги, сообщает Telegram-канал SHOT.

Сообщается, что мошенница предлагала «магический обряд», якобы направленный на восстановление здоровья семьи заказчицы. После проведения обряда она запугивала клиентку, заявляя, что ритуал мог не подействовать.

Женщина подменяла деньги, которые приносила ей клиентка, на фальшивые купюры, а затем сжигала их, забирая себе настоящие деньги.

25 декабря mk.ru писал, что расходы россиян на услуги колдунов и астрологов достигли уровня затрат на продукты питания. Согласно статистическим данным, за год рынок оккультных услуг увеличился в 20 раз. В результате граждане потратили на магические услуги 2,4 триллиона рублей, что сравнимо с их расходами на еду.

При этом, как пишет kp.ru, только 16% россиянам хотя бы один раз гадали на картах Таро.

Ранее депутат заявил, что колдуны тормозят экономическое развитие России.