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В Госдуме заявили, что СМИ не должны транслировать предсказания астрологов и гадалок

Вице-спикер Чернышов: СМИ не должны размещать предсказания астрологов и гадалок
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Pexels

Заместитель председателя Госдумы РФ Борис Чернышов призвал запретить средствам массовой информации транслировать предсказания астрологов и гадалок. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам вице-спикера, вместо трансляции магии и суеверий российские СМИ должны быть заполнены образовательными проектами, историями успеха, рассказами о достижениях науки и культуры. Чернышов подчеркнул, что такой контент не только принесет реальную пользу, но и повысит уровень доверия аудитории к СМИ.

Вице-спикер заявил, что направит соответствующее обращение в адрес руководства крупнейших отечественных изданий.

27 декабря сообщалось, что Верховный суд России признал снятие порчи мошенничеством. Это решение было принято на основе дела гадалки, которая взимала с клиентов три миллиона рублей за свои услуги.

26 декабря депутат Виталий Милонов заявил, что колдуны тормозят экономическое развитие России.

Ранее юрист раскрыл главную сложность привлечения магов к ответственности.

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