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Посольство России прокомментировало землетрясение в Тибете

Посольство РФ в Непале не получало данных о пострадавших россиянах
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Shutterstock

Посольство России в Непале не получало данных о россиянах, которые могли пострадать во время землетрясения. Об этом диппредставительство написало в Telegram-канале.

В посольстве отметили, что они следят за развитием ситуации и поддерживают связь с местными властями. Находящихся в Непале россиян призвали соблюдать меры безопасности и обращаться в посольство, если появится необходимость.

В Тибетском автономном районе на юго-западе Китая у границы с Непалом произошло землетрясение магнитудой 7,1. Эпицентр землетрясения находился в 163 км от города Шигадзе, являющегося вторым по численности населенным пунктом Тибетского автономного района. Очаг залегал на глубине 10 км.

На днях сообщалось об исследовании Колумбийского университета, в котором говорится об угрожающем в 2025 году Соединенным Штатам Америки 9-балльном землетрясении и 30-метровом цунами.

3 января землетрясение магнитудой 4,5 произошло в турецкой провинции Анталья, эпицентр находился на одноименном курорте. Его очаг залегал на глубине около 7 километров в море.

Ранее землетрясение зафиксировали у северных Курил.

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