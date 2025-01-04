Ученые предупредили об угрожающем США 30-метровом цунами и 9-балльном землетрясении

В 2025 году Соединенным Штатам Америки угрожают 9-балльное землетрясение и 30-метровое цунами. Об этом пишет издание Daily Mail со ссылкой на исследование американского Колумбийского университета.

Эксперты обратили внимание на представляющие опасность сегменты разлома, расположенного вдоль побережья — от Северной Калифорнии до Южной Канады. По их данным, здесь может произойти землетрясение магнитудой 9 баллов, которое вызовет 30-метровое цунами.

Также исследователи указали на движение магмы под Йеллоустонским супервулканом в ту сторону парка, которая пока недостаточно изучена. Кроме того, ученые продолжают наблюдать за активностью подводного вулкана неподалеку от штата Орегон.

2 января в штате Калифорния, вблизи населенного пункта Кобб, зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7. Эпицентр природного катаклизма залегал на глубине 1,1 км.

В начале декабря сообщалось, что в американском штате Калифорния произошло 7-балльное землетрясение. Эпицентр сейсмособытия располагался в 56 км к юго-западу от города Фортуна с населением 12 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 14 км. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее ученые заявили о шокирующей скорости ухода под воду восточного побережья США.