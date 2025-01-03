На турецком курорте произошло землетрясение

В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5 с эпицентром в Аланье

Землетрясение магнитудой 4.5 произошло в турецкой провинции Анталья, эпицентр находился на курорте Аланья. Об этом сообщает РИА Новости.

Толчок произошел около 16:51 по местному времени (совпадает с московским), его очаг залегал на глубине около 7 километров в море.

Специалисты оценивают последствия случившегося, но на данный момент информации о пострадавших или материальном ущербе нет.

В конце октября 2024 года сообщалось, что в южной провинции Турции Адана зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0. Как указано в сообщении Управления по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), подземные толчки случились в районе Козан. 16 октября на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1. Сейсмическое явление было зафиксировано в 7:46 по времени UTC (10:46 мск) в 46 км к востоку от города Малатья. Очаг залегал на глубине 9 км.

Ранее землетрясение зафиксировали у северных Курил.